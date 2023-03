Läänemaal tohib minna siseveekogude jääle

Lääne päästekeskus leevendab siseveekogude jääle mineku keeldu.

Alates homsest, 11. märtsist võib Lääne regioonis (Pärnu-, Järva-, Rapla- ja Läänemaal) minna siseveekogude jääle, ainsana jääb keeld kehtima Saare- ja Hiiumaal.

„Meie mõõtmised näitavad, et viimase nädala külmkraadid on siseveekogude jääd piisavalt kasvatanud, nii et inimesed võivad jälle minna jääle talvemõnusid nautima,“ sõnas Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein. Kahjuks on Saare- ja Hiiumaa siseveekogude jääolud ebaühtlased, seega jääb saartel jääle mineku keeld kehtima.

Voltein paneb aga inimestele südamele, et jääle minnes tuleb alati olla ettevaatlik ning mitte unustada ohutust. Enne jääle minekut tuleb hinnata oma tervislikku seisundit ja jõuvarusid, et probleemideta kaldale tagasi jõuda. Kalastama ei tasu minna üksinda ning oma minekust tuleb teavitada lähedasi. Enne kodust lahkumist kontrolli, et mobiiltelefoni aku on täis, telefon veekindlas kotis ning taskus jäänaasklid.

Jääle minekuga kaasnevatest ohtudest tuleb rääkida ka lastega. Täiskasvanutel meeles tasub pidada, et ohutuse huvides ei tohiks lapsi üksinda jääle lubada ka siis, kui jääolud on head.

Enne jääle minekut tasub tutvuda jääoludega. Siseveekogude jää paksust saab jälgida Päästeameti kaardilt. Päästjad kontrollivad korrapäraselt jääolusid ning andmed sisestatakse kohe ka kaardirakendusse.

Kui oled sattunud hätta, kaotanud suunataju või märkad hädasolijat, teata sellest kohe numbrile 112.