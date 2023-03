Sotsiaaldemokraatliku erakonna Läänemaa kandidaat Neeme Suur ütles, et on erakonna tulemusega rahul. „Enne tulemuste selgumist oli palju kõhklusi ja kahtlusi,” ütles Suur. „Eelmistel valimistel sotsiaaldemokraadid Lääne ringkonnas mandaati ei saanud, see kord saime ja see on hea,” ütles Suur.

