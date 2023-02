Galerii: riigi pidupäev oli Vormsil rahvarohke

Fotod: Meeme Veisson, Egon Erkmann

Vormsil peetud Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva aktusel vaatasid rahvamaja laval oleval fotol naerusuised Vormsi koolipoisid 1940. aastast. Peas mütsid kirjaga Eestimaa ja rinnas sini-must-valge lipp. Oli aasta, mil katkes meie iseolemine.

Selle aasta 24. veebruaril kogunes Vabadussõja mälestuskivi juurde Vormsi kiriku kõrvale märkimisvääselt palju inimesi. Pärast hümni laulmist kõneles ja õnnistas kohalolnud kirikuõpetaja Ants Rajando.

Mälestuskivi juures tõdes omas kõnes vallavolikogu esimees Jaak Kaabel, et viimane aasta näitas meile vabaduse hinda. Ja tänas vormsilasi, kes Ukrainale on oma abikäe ulatanud.

Rääkides kodukohast, viitas Kaabel tunnetele, mida teavad ainult vormsilased. „Ainult meie teame, mis tunne on olavipäeval siinsamas kirikuaias suppi süüa,“ rääkis Kaabel. Või „ükskõik kui vara hakata praamile sättima – ikka läheb lõpuks kiireks; mis on surströmmingu peole järgneva päeva maitse ja mis tunne on kanda Vormsi rahvarõivaid“. Keerulised ajad aitavad meil mõista väikeste asjade väärtust ja tarkust ühte hoida, võttis ta kõne kokku.

Keskpäeval algas rahvamajas aktus, mis oli samuti rahvarohke. Üle saja kohalolnu said osa lasteaia ja kooli ühisest peokavast, mille oli kokku pannud muusikaõpetaja Sabine Burger.

Aktusel kõnelenud vallavanem Maris Jõgeva jagas oma kolme soovi: et keegi ei tunneks end tühisena, et koostöö olgu plaanide ja otsuste pärisosa ning et Vormsi ja vormsilased usuksid endasse, kogukonda ja tulevikku.

Vormsi vald pidas meeles läinud aastal erinevaid tunnustusi pälvinud vormsilasi ja anti üle valla tänukirjad. Vormsi valla 2023. aasta tänukirjad pälvisid Merit Kaabel, Anu Streng, Vormsi Merepääste Selts, perekond Tall, Naiskodukaitse Vormsi jaoskond, Vormsi Uuskasutus Butiik ja elektritõukside Vort rendi käivitajad.

Aktusel koos laste ja koolinoortega osalenud laulja Helin-Mari Arder ja kitarrist Mart Soo andsid autorikontserdi.

Ühenduse Vormsi Kraam kaetud kohvi- ja suupistelaua ajal said peolised end pildistada uue brändiguga Vormsi pildiraamis. Kui laval oli foto minevikust, siis pildiraamiga jäädvustati olevikku. Ja see on midagi, millest keegi pole nõus loobuma – vabadus.