Malle-Liisa Raigla fotod

Haapsalu tähistas vabariigi 105. aastapäeva kontsertjumalateenistusega Haapsalu toomkirikus ja tseremooniaga Lossiplatsil.

„105 aastat on kui 105 trepiastet – enamasti lähevad üles, aga mõned ka alla. Meile on tähtis, et ülesse kurss jätkuks,“ ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

