Laura Siir: meie Eesti, minu Eesti

Meil on õnn olla siin, oma kodumaa 107. sünnipäeval. Hoolimata kõigest, oleme olnud vaprad ja töökad, edasipüüdlikud ja sitked, jõudnud nii kaugele ning meil on, mille üle tõeliselt uhke olla. Täna ei tähista me mitte ainult oma riigi sünnipäeva, vaid ka eestlaste vankumatut truudust ja armastust oma isamaa vastu.

Eestlased on pika ajaloo jooksul kogenud mitmeid tõuse ja mõõnasid. Oleme pidanud kaitsma oma maad ja identiteeti. Heites pilgu möödunud 107 aastale, oleme