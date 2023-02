Mati Mandel: Russki Mir

Enne oma hukkumist 1996. aastal ütles Tšetšeeni vabariigi esimene president Dzohhar Dudajev, et russism on kõigist inimvihkajalikest ideoloogiatest kõige hullem, ning hoiatas Ukrainat, et sõjast Venemaaga neil pääsu pole. See ennustus läks täide.

Seesama russism (Russki Mir) on Vene imperialism – Venemaa pideva laiendamise idee. See oli iseloomulik juba tsaarivalitsustele, kes selle impeeriumi lõid ja laiendasid. Võiks isegi öelda, et see algas juba Ivan IV-st ning jätkus Peeter I ja Katariina II aegadel. 19. sajandil aeti impeeriumi laiendamist ja kindlustamist vaiksemalt, siis viidi lihtsalt läbi alistatud väikerahvaste, sealhulgas eestlaste venestamist.

