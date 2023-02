Linnavalitsus pole üürimaja ehitamist veel otsustanud

Majandusministeerium jagab omavalitsustele üürimajade ehitamiseks 5 miljonit eurot, Haapsalu linnavalitsus pole veel otsustanud, kas taotlevad teise üürimaja ehituseks raha või mitte, Lääne-Nigula toetust küsida ei plaani.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on üürimaja ehitama hakkamise suurim murekoht omaosalus. Linnavalitsusel eelarvest seda raha võtta pole ja linna laenuvõimekus on kasin. Sukles lisas, et on küll võimalus ehitada üürimaja koos eraettevõtjaga, kuid seda varianti peab ta vähetõenäoliseks.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!