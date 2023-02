Seakoot on veebruaris eestlaste lemmikroog. Lisatud maitsev retsept!

Vastlate ja vabariigi aastapäeva paiku teeb seakoodi müük tohutu hüppe. Kokk ja Nõo Lihatööstuse tehnoloog Marko Kokmann jagab näpunäiteid, kuidas koodist tõeline hõrgutis valmistada.

„Näiteks möödunud aastal kerkis vastlanädalal koodi müügikäive võrreldes eelnenud nädalaga koguni ligi 80%. Samasugust trendi on täheldada ka sel aastal ja eeldame, et eestlased ostavad peonädala jooksul meilt kooti vähemalt kümne tonni jagu,“ ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

„Poodides ja ka turul leidub suitsutatud seakoote, mida saab edukalt kasutada erinevate ahjuroogade valmistamisel,“ ütleb kokk ja Nõo Lihatööstuse tehnoloog Marko Kokmann. „Suitsutatud ahjukoot on väga hea tooraine, mis sisaldab piisavas koguses rasva, aga on samas ka lihaseline. Seega ei pea lisama eraldi rasvainet.“

Marko Kokmann jagab maitsva koodiprae valmistamise nippi:

„Ahjuprae valmistamiseks on vaja ahjuplaati, küpsetuspaberit, kartulit, porgandit, punast sibulat, värsket tilli ja suitsutatud ahjukooti.

Suitsutatud ahjukoodile tee piklik sisselõige kondi koha pealt, et eemaldada kont (kondid). Kui kondid on eemaldatud, tükelda liha umbes 1,5 cm suurusteks kuubikuteks ja pane küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja ahju 150 kraadi juures umbes kümneks minutiks, et rasv hakkaks lihas sulama.

Koori ja puhasta köögiviljad. Lõika köögiviljad ühesuurusteks tükkideks ning pane ahjuplaadile ja sega läbi, et köögiviljad oleksid kaetud suitsukoodi rasvaga. Raputa veidi peale purustatud pipart ja soola – aga mitte liiga palju, kuna ahjukoot sisaldab ka soola.

Pane ahjuplaat ahju ja küpseta pöördõhuga 170 kraadi juures umbes 45 minutit, kuni kartulid on kenasti kuldsed. Võid poole küpsemise pealt ka veidi segada.

Kui ahjuroog on ahjus, valmista ette külm kaste: sega omavahel kokku tükeldatud marineeritud kurk, lisaks veidi marineeritud kurgi vedelikku, tükeldatud roheline sibul, paar küüslauguküünt purustatult, hapukoor, maitse järgi kange sinep.

Serveeri ahjuroog ja pane kõrvale ka mõnus külm kaste ning puista üle värske tilliga. See on üks korralik eestipärane Soulfood!“