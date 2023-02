Linnade ja valdade liidu juhatuse liikmeks valiti Lääneranna vallavanem Ingvar Saare

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL-i) volikogu valis teisipäevasel koosolekul uueks juhatuse liikmeks Lääneranna vallavanem Ingvar Saare.

„Eesti omavalitsused on küll kõik samade ülesannetega, kuid väga erinevate võimalustega. Keerulisem on vähese elanike arvuga keskustest kaugemal asuvatel omavalitsustel. Arvan, et need omavalitsused vajavad sihitumat regionaalpoliitilist tuge. ELVL-i juhatus on platvorm, kus usutavasti saab teemasid lauda tuua ning lahendustele lähemale jõuda,“ kommenteeris värske juhatuse liige Ingvar Saare.

Kohaliku omavalitsuse kogemust on Saarel 12 aasta jagu, olles terve selle aja Kihnu vallavanem, seda aastatel 2009-2021. „Väikesaarte kontekstis regionaalpoliitika ja erilahendused toimivad. Maavaldade osas on seis paraku teistsugune,“ märkis Saare.

Lääneranna vallavanemaks valiti Saare möödunud aasta 27. oktoobril.

„Ingvaril on pikk omavalitsuskogemus saarelise omavalitsuse juhtimisel ja olen veendunud, et tema panus juhatuse töösse saab olema sisukas ja produktiivne. Ta on alati olnud nõus omavalitsusteemadel kaasa mõtlema ning vajadusel jagama oma kogemusi kolleegidele ka linnade ja valdade päevadel,“ sõnas ELVL-i tegevdirektor Veikko Luhalaid.