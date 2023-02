Politseimaraton: Läänemaal tegi pahandust alkohol

Reede hommikust laupäeva hommikuni kestnud politseimaratoni jooksul sai politsei Läänemaal viis teadet, millest enamik olid seotud alkoholiga.

Reede hommikul kell 8.38 sõitis sõiduauto Lääne-Nigula vallas Vedra küla lähistel otsa kitsele, kes hukkus. Teataja lahkus sündmuskohalt ja pöördus kindlustusse.

Kl 13.35 teatati Haapsalus joobes magavast inimesest. Palutakse kohale politseid.

Kl 22.04 anti Haapsalust teada, et kaks meest tarvitavad keldris alkoholi.

Pärast südaööd kl 00.23 teatati politseile, et Haapsalus on seltskond tunginud kallale mehele.

Laupäeva varahommikul kl 4.12 anti politseile teada, et Lääne maakonnas on agressiivne mees löönud meelelahutusasutuse ees naist.

Reede hommikust laupäeva hommikuni toimus 24 tunni pikkune politseimaraton, kus kõik politseile tulnud väljakutsed postitati politsei- ja piirivalveameti Facebooki lehele.

Kokku laekus politseile selle aja jooksul jooksul 631 väljakutset, mis annavad hea ülevaate sellest, milliste sündmustega politsei ühel täiesti tavalisel reedel kokku puutub. „Sel reedel ja paraku ka teistel nädalapäevadel vajavad Eesti inimesed kõige sagedamini politsei abi liigse alkoholitarvitamise, vägivalla ja liiklemisel tehtud vigade tõttu. Liiga tihti on kaitset vaja ka koduseinte vahel, kus ähvardajaks või lööjaks on lähedane inimene,” on kirjas politsei- ja piirivalveameti FB lehel politseimaratonist kokkuvõtteid tehes.