Sõja jalust: 9 kuud ja 9 päeva

Täna on Venemaa täiemahulise sõja algusest Ukrainas möödas üheksa kuud ja üheksa päeva. Üheksa kuud võiduunistuse turgutamist, nutmist, kurbust ja valu. Üheksa kuud lootust ja üksteise toetamist. Raske periood nimega „Millal see ükskord ometi lõpeb?”.

Lugesin kusagilt, et pole vaja keskenduda sõja lõpu ootamisele. Kunagi juhtub see niikuinii. Varem või hiljem. Kuid seni peab endale lubama elada kahetsustundeta. Püüdes hoida tasakaalu oma emotsionaalses „kiiktoolis”, vaidleme iga päev vastu iseenda kaotustele, mõeldes, et kellelgi teisel võib minna halvemini (see ei pea olema füüsiline kahju, sest isegi ilmajätmist võimalusest elada omal maal võib juba lugeda puuduseks). Keegi ei anna garantiid, et kohe pärast sõja lõppu saabub kergendus ja rahu.

