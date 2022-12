Christian Veske: Eesti on teelahkmel

Haapsalust pärit Christian Veskest saab uuel aastal soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitas Veske ametisse laiapõhjalise ekspertkomisjoni ettepanekul. Uus volinik asub ametisse kolme kuu jooksul.

Praegu veel Brüsselis Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi esindajana töötav Veske ütles Lääne Elule, et tuleb Eestisse eeldatavasti veebruaris. „Hakkan siis ka palju Haapsalus olema, sest siin on mu kodu,” lisas ta.

Veske sõnul kandideeris ta võrdse kohtlemise volinikuks, kuna soovib anda oma panuse võrdsema ühiskonna poole liikumisel. „Leian, et Eesti on teelahkmel. Selleks, et teeksime järgmise ühiskondliku arenguhüppe, peame kindlustama, et inimesi ei kohelda ebavõrdselt mingite tunnuste pärast, mida nad muuta ei saa,” ütles ta.

