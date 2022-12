Haapsalu raamatukogud toetavad tartlaste streiki

Haapsalu raamatukogud toetavad siltidega Tartu linnaraamatukogu esmaspäeval toimuvat hoiatusstreiki.

Esmaspäeval korraldavad Tartu linnaraamatukogu ja linnamuuseumi töötajad hoiatusstreigi juhtimaks tähelepanu palgalõhele riiklike kultuuritöötajate alampalga ja kohalike omavalitsuste hallatavate kultuuriasutuste palgataseme vahel.

Lääne maakonna keskraamatukogu töötajate usaldusisik Jaanus Kõutsi sõnul on Haapsalu raamatukoguhoidjad umbes 300 eurot väiksema kuupalgaga kui streikivad Tartu kolleegid, aga streiki veel ei plaani. „Küll aga avaldame esmaspäeval siltidega laenutuslettidel tartlaste streigile toetust,“ teatas Kõuts. „Raamatukogude aasta lõpul on viimane aeg juhtida tähelepanu sellele, kui mahajäänud on raamatukogutöötajate palgad.“