Posti tänava kergteel pargivad autod

Lume saabumisest alates on inimesed hakanud Haapsalu Posti tänava kergliiklusteel oma sõidukeid parkima. Linnavalitsus selles probleemi ei näe.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul on suure lumesaju korral Posti tänaval keeruline koristada lund tee äärde nii, et autodele jääks liikluseks piisavalt ruumi. „Oleme Lääne Teedega kokku leppinud, et nad saavad ajutiselt kasutada lume ladustamiseks osasid parkimistaskuid ja ka kergliiklusteed,” ütles Mäesalu. „Seetõttu pole me ka hakanud kergliiklusteel peatumist keelama.”

Haapsalus sadas lumi maha ülemöödunud nädala lõpus. Sellest ajast pole kergtee lumekihi alt välja paistnud ja autojuhid kasutavad teed parkimiseks.