Keskkonnaministeerium: Tagalaht on parimas seisukorras

Reedel Haapsalu volikogule Tagalahest kõnelemas käinud keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner ütles, et teadlaste hinnangul on laht praegu oma parimas seisukorras.

Reisneri jutust jäi kõlama, et Tagalahe seisundi parandamiseks pole mõtet uuringuid teha, sest uuringud ei too reaalset tulemust, kuid samas ei saa lahe seisukorra parandamiseks uuringuteta midagi teha.

Seni on eri indikaatorite järgi hinnates olnud Tagalahe seisund halb. Indikaatoreid on Reisneri sõnul umbes sada ja neid kasutatakse kõigi veekogude seisundi hindamiseks. „Seisundiindikaatorid näitavad, et olukord on halb, aga need on valed indikaatorid. Normaalne olukord on käes, kui midagi ette võtta, on efekt väike ja olukord võib pärast kardinaalsete uuenduste tegemist muutuda hullemaks,” ütles ta.

