Iga stiilne helkur ei pruugi päästa su elu! Kuidas valida see õige?

Hilissügisene pimedus toob endaga kaasa suurema riski sattuda õnnetustesse. Valgust neelav asfalt raskendab sõidukijuhil jalakäija või kergliikleja märkamist, kuid helkuri või õigete tulede puudumisel võib jääda inimene sootuks märkamata. Küll aga on mõningad nõuanded, mida praegusel ajal kõrva taha panna, et paremini nähtav olla.

Transpordiameti andmetel toimus 2021. aastal jalakäijatega 288 liiklusõnnetust, milles hukkus 13 jalakäijat. Kõigi liiklusõnnetusse sattunute seas kandis nõuetekohaselt helkurit 26%, 2% kasutas turvavarustus valesti või selle kandmine ei olnud kohustuslik ja 72% helkurit paraku ei kandnud. Pimedal ajal juhtunud õnnetustes hukkus viis jalakäijat, kusjuures ükski neist ei kasutanud helkurit või valgusallikat.

Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev paneb kõigile südamele, et pimedal ajal enda nähtavaks tegemine on elulise tähtsusega. „Kiputakse unustama, et helkurit peaksid kandma ka autoga liiklejad, sest autost välja astudes saab ka neist jalakäija. Jalakäijatele ja ratturitele tasub aga ikka meelde tuletada, et helkur ja rattal nõutud tuled ei ole sugugi lihtsalt suusoojaks, vaid helkur on kõige soodsam investeering enda ohutusse,” lisas Nikolajev.

Politsei- ja piirivalveameti ennetustöö ekspert Gerli Grünbergi silmis saab liiklust samastada meeskonnamänguga, kus igaühel on roll selleks, et me kõik jõuaksime turvaliselt punktist A punkti B. „Tuletame igal aastal pimeda aja lähenedes meelde vajalikkust enda nähtavaks tegemisest. Seda nii asula sees, kui ka asulavälisel teel. Nähtavaks tegemise all peame silmas erksavärvilisi riideid, helkurite ja helkivate vahendite kasutamist nii inimeste, lemmikloomade kui ka liiklemiseks kasutatavate abivahendite puhul (lapsevankrid, jalgrattad, liikurid jne).”

Kuidas end nähtavaks teha?

Helkuri mõju ei pruugi jalakäija tajuda, sest oma funktsiooni täidab see siis, kui jalakäija jaoks midagi ei muutu või temaga midagi ei juhtu. Küll aga tajuvad vahet autojuhid, kes märkavad helkuriga inimest pimedas ja lähituledega juba 130 m kauguselt, samas kui helkurita inimene muutub nähtavaks alles 30 meetri ulatuses.

Maailm liigub üha enam selles suunas, et helkuritele leitakse stiilseid alternatiive, kuid tehes moodsaid valikud tuleb silmas pidada ka turvalisust. „Aasta aastalt lähevad helkurid aina moodsamaks, mis on igati tore, sest nõnda kannavad inimesed helkureid ka meelsamini. Helkurist võib saada stiilielement, mis aitab tagada turvalisuse, kuid ära ei tohiks unustada ka helkuritele kehtivaid nõudeid,” sõnas Nikolajev.

„Tihtipeale on alternatiivsed tooted tehtud sertifitseeritud kangastest ja niitidest, kuid iga sisselõige kaotab sertifikaadi olemasolu, seepärast ei saa neid helkuri nime all ka toota ning müüa. Oleme näinud väga efektseid alternatiivtooteid, mis muudavad liiklejad nähtavaks, kuid jätkuvalt palume kõige selle juures endale siiski ka sertifitseeritud toote kinnitada ja veenduda selles, et helkur paistaks silma igast küljest,” lisas Grünberg. Sertifikaat tagab selle, et helkur on töökorras ning vastab antud nõuetele.

Helkuri valikul:

Vali sertifitseeritud helkur. Sellisel helkuril peab olema pakendil märgitud toote nimena “helkur”, andmed tootja kohta, sertifikaadi märgistus CE EN 13356 pakendil või tootel, peegelduva pinna suurus lubatu piires (min 15 cm2) ja eestikeelne kasutusjuhend.

Vali pigem suurem kui väiksem helkur. Mida vähem teksti sel on, seda suurem on selle tagasipeegelduva pinna ulatus. Kasutuses olev helkur tuleb välja vahetada iga 1–2 aasta järel ning kindlasti siis, kui see on kriibitud või tuhmunud. Samuti tuhmuvad pesus riiete külge õmmeldud helkurribad.

Kontrolli, kas helkur on töökorras. Seda saab teha taskulambi või mobiiltelefoni valgusega, tõstes valgusallika silmakõrgusele ja lastes sel helkurile peale paista. Töökorras helkurilt peegeldub valgus selgelt tagasi.

Lisaks tuletame meelde, et jalakäija peab maanteel liiklema alati vasakus teeservas ning helkuri õige asukoht on põlve kõrgusel sõiduteepoolsel küljel. „Nii jalgratturi kui ka jalakäija märgatavust parandab oluliselt ka ohutusvest või helkurmaterjaliga varustatud eredavärviline riietus. Ilma helkurita jääb pimedas tee servas kõndiv inimene autojuhile suure tõenäosusega märkamatuks või märkab autojuht teda alles siis, kui reageerimiseks jääb aega väheks,” lisas kindlustuse esindaja.