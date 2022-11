Uuemõisa saabus jõulupuu

Malle-Liisa Raigla fotod

Esmaspäeval sai Uuemõisa jõulukuusk ehitud.

Haapsalu Linnahooldus tõi kuuse reedel Martna lähedalt riigimetsast, kust tuleb neljapäeval ka Haapsalu jõulupuu.

Haapsalu alustas jõulukaunistuste üles panemist 1. novembril Posti tänavalt, kus 16 posti said 4500 eurot maksma läinud dekoratsiooni. Jõulukaunistused saab ka Metsa tänava ring – sinna paigaldatakse sarnased kuused, nagu on mitu aastat olnud Jaama ringil. Kolm kuuske läksid maksma 7600 eurot.

Uutele kaunistuste kõrval pannakse üles ka kõik seni Haapsalus kasutusel olnud jõulukaunistused. Nii on Uuemõisa ringil ja Haapsalu vanalinnas kaunistused juba valmis, et need 26. novembri õhtul süüdata, sest siis toimub lossiplatsil advendiküünla süütamine.