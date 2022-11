Juhtkiri: ennast peab ise aitama

Eile sai Haapsalu esimene varjumiskoht vastava märgise. Kuigi kokku tuleb linna viis varjumiskohta, asuvad kaks neist peaaegu kõrvuti ja neli ühe kilomeetri raadiuses.

Varjumiskohad on mõeldud eelkõige neile inimestele, kes ohu tekkides liiguvad tänavatel. Kui Kastani tänava kortermaja viiendal korrusel elav inimene kuuleb tulevikus kodus olles hoiatussireenide häält ja saab hoiatava sõnumi, ei tähenda see, et ta peaks jooksma varjule poolteise kilomeetri kaugusel asuvasse kaubamajja. Selleks ei pruugi aegagi olla.

Esmalt peab inimene olema valmis aitama end ise ja vaatama üle oma keldri, sest see on lähim varjet pakkuv koht. Raketirünnaku korral on ohus just hoone kõrgemad korrused. Võimaliku rusude alla kinni jäämise ja abi ootamise ajaks tasub keldrisse varuda vett. Keldrisse võiks viia ka toole, et ohu möödumise ootamine oleks mugavam ega peaks tund või kauemgi püsti seisma.

Varjenditele pole Eestis aastakümneid tähelepanu pööratud, sest seni pole selleks vajadust olnud ja enam kui 30 vabadusaasta jooksul on elanikkonnakaitse olnud pigem teema, millele väga mõelda ei taheta. Tõuke varjumiskohtade olemasolule taas tähelepanu pöörata andis veebruaris alanud Venemaa sõda Ukraina vastu. Ehkki elanikkonna varjumiskohtadeks mõeldud objekte sõjas rünnata ei tohiks, on käimasolevas sõjas Venemaa näidanud vastupidist. Ukrainlased ongi suurima puudusena päästjatele välja toonud selle, et neil polnud aega ette valmistada pikemaks varjumiseks mõeldud varjendeid. Erinevalt ukrainlastest on meil praegu aega varjekohti mugavamateks seada.

Varjumiskohad ei ole mõeldud ainult sõjaolukordadeks, vaid seal leiab varju ka teiste ohtude korral, näiteks ekstreemsete ilmaolude, suure põlengu, keemiarünnaku ja massirahutuste ajal. Hea oleks, kui meil tegelikult neid vaja ei läheks, aga valmis peab igal juhul olema.