Noored lõunaläänlased olid jalgpalliturniiridel edukad

Eesti noorte jalgpalli meistrivõistluste sügisring sai augustis alguse.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi võtab 2022. aasta meistrivõistlustest osa U9 võistkonnaga, kus mängivad 2014-2015 aastatel sündinud lapsed. Kokku peetakse neli meistrivõistluste etappi, ehk siis turniiri. Neist esimene oli mai lõpus Lihulas ja seal said koduväljakul mängivad lapsed turniirivõiduga.

Sügisringi alustati kahe turniiriga Pärnus ja Tallinnas, mis toimusid päevase vahega ja nõudsid lastelt väga suurt valmisolekut ja ka vastupidavust. Tillukesed pallivõlurid said sellega aga suurepäraselt hakkama.

Pärnu etapil peeti kolm mängu, vastasteks Pärnu JK Vapruse Must ja Kollane võistkond ning Tallinna JK Kalevi Valge võistkond. Suvepealinna turniirilt sõideti koju tubli teise kohaga. Vaprus Musta ja Kalevit võideti. 1:2 kaotus tuli aga vastu võtta Vaprus Kollaselt võistkonnalt.

Teine turniir mängiti Eesti jalgpalli liidu sisehallis. Noorte lõunaläänlaste jalgpalli treeningud ja mängud-sõpruskohtumised lähtuvad põhimõttest, et mängima peab lustist ja rõõmust. Just suur rõõm ja teineteise toetamine andis Tallinna etapi võidu Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubile. Sellel korral olid tillukese maaklubi vastasteks suurte linnaklubide järelkasvumeeskonnad. Rakvere JK Tarvas Kollane alistati 5:1, Nõmme JK United Must 4:0, FC Štrommi samuti 4:1. Ka Viljandi JK Tulevik Sinise vastu saadi kirja võit.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi selle vanusegrupi võistkonnast dokumentaali tegev Levila ajakirjanik Eero Epner tõdes, et meie laste mängus on juba praegu süsteem ja kord.

Lõuna-Läänemaa JK U9 mängis koosseisus: Mattias Idvani, Keron Kamarik, Rasmus Karm, Rico Kasela, Romel Rio Kesküla, Jan-Robin Luik, Kaarel-Maiko Tšekenjuk, Romet Tšorni, Romec Vatter, Robert Lehtpuu.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi alustas oma noortevõistkondadega Eesti noorte meistrivõistlustel mängimist aastal 1999. Kokku on klubi esindanud selle ajaga üle 40 võistkonna ja klubi värve on kaitsnud umbes 1000 tüdrukut ja poissi.