Lääne-Nigula vallavalitsus kinnitas teisipäeval Martna kooli direktoriks senise Nõva koolijuhi Kädly Künnapi.

„Peamine põhjus on, et Martna on kodule lähemal kui Nõva, eriti kui arvestada kütuse hinda ja ajakulu,” ütles Künnap Lääne Elule.

