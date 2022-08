Juhtkiri: parem pool muna

Kuigi Tagalahte on uuritud üle 20 aasta, pole keskkonnaametil plaani, mida Eesti kõige kehvemas seisus oleva rannikuveekoguga ette võtta. Tagalaht on eutrofeerunud – lämmastikku ja fosforit täis – ning kasvab kinni.

Keskkonnaameti kolm aastat tagasi tellitud uuringu järgi aitaks, kui lahepõhjast pumbataks välja sete. Maksaks see paar-kolm miljonit eurot, aga enne seda tuleks lahe põhja uurida.

Uuringu järgi saastab lahte enim just lahe põhi, kuhu on settinud nõukogude ajal sinna voolanud solk. Veevahetus paraneks, kui rajataks 15 km pikkune kanal Hara lahte. See maksaks kaheksa miljonit eurot, mõju Silma looduskaitsealale aga on teadmata. Seda tuleks uurida. See on stamplause. Tagalahe iga uuring lõpeb tõdemusega, et tuleks täpsemalt uurida.

Neli aastat tagasi lasi Haapsalu linn esimest korda maha võtta Tagalahe-äärset roostikku plaaniga rajada rannakarjamaa, mida hakkavad hooldama linnalehmad. Sellestki plaanist ei saanud asja – selgus, et talunikud eelistavad veiseid karjatada seal, kus riik neile selle eest maksab. Linn pidanuks maksma ise ja ehitama tarad ning sinnapaika see jäi. Kord aastas, augustis, müttab Tagalahes traktor, mis puhastab pilliroost paarkümmend hektarit lahte – Heraklese vägitöö, mis ei lõpe kunagi.

Et pilliroog kaoks ja tekiks rannaniit, tuleb seda niita suve jooksul mitu korda, peale selle karjatada. Niidetud roogu ei tohiks jätta lahevette hulpima või – veel hullem – purustada ja jätta hulpima, aga ometi on see parem kui mitte midagi. Neli aastat on näidanud, et niitmine, kui seda järjest ja järjest teha, suudab pilliroo jõudu siiski kuigivõrd närvutada ja võidab eluruumi teistele taimeliikidele. Liigirikkamaks muutub ka linnustik. Vaade paraneb – tiheda roomüüri asemel näeb silm vaba vett.

Niitmine pole imerohi, aga siiski midagi konkreetset. Nii et parem pool muna kui tühi koor.