Mida arvavad sotsiaalmeedia kasutajad Posti tänavast

Kauaoodatud Haapsalu peatänav on valmis ja tekitab linnakodanikes vastakaid tundeid. Et teada saada, milline on sotsiaalmeedia kasutajate meelsus seoses uue peatänavaga, koostasin Facebooki grupis „Haapsalu ja Läänemaa” küsitluse: Kuidas olete rahul uue peatänavaga? Vastanutest 27 protsenti on uue peateega täielikult rahul, 62 protsenti on rahul ratta- ja kõnniteega, samas tunnevad, et autotee annab soovida, ning 9 protsenti vastanutest pole rahul kummagagi.

Milles siis asi? Kommentaariumi lugedes jääb mulje, et peamiselt on probleem konarliku teega, kus auto väriseb niivõrd, et hambad suust kukuvad.

Kodanik Toomas Nuuter, kellel on ambitsioon hakata kunagi Haapsalu linnapeaks, teeb märkuse, et peatänava liiklus on kolinud kõrvaltänavatesse, peamiselt Metsa ja Kalda tänavale. Ta ennustab, et „peagi Posti tänava ärid suletakse ja need taasavatakse Kalda ja Metsa tänaval.” Tõepoolest, kommentaaridest nähtub, et paljud eelistavad kiiremaks liikumiseks kõrvaltänavaid.

Tuntud on ka muret, kas uus tee takistab edaspidi Ameerika autode sõu toimumist. Korraldustiimi kinnitusel ameerika autodel probleemi pole: „Keegi ei kurtnud ja midagi hullu küll polnud. Tuleb lihtsalt rahulikult sõita.”

Sellise seisukoha on võtnud ka Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid, kes leiab, et peateel on igati hea sõita: „Sõidan enda Kiaga 20 km/h ja väga ilus on, olen rahul. Üldiselt üritan ikka jala käia. Haapsalu ju nii ilus väike linn,” ütles Karilaid.