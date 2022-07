Suur laulupäev koondab noored ja vanad

Laupäeval peetakse Ridala kiriku juures Haapsalu suurt laulupäeva, mille raames on nii Läänemaa eakate suvepäev ja Lääne praostkonna laulupäev kui ka Ridala kihelkonnapäev koos laadaga.

„See on kui kirik keset küla, kompromiss kõigi osapoolte vahel, et saame siin õue peal kokku,” ütles Ridala kirikuõpetaja Küllike Valk. „Me ei mõtle ainult eakatele – lastele on lasteala, Ranna rantšo tuleb väikeste loomadega, keda saab paitada ja patsutada. Perepäev ikkagi!”

Haapsalu laulupäeva peetakse esimest korda ning alguse sai see ideest, et Lääne praostkond, mis ulatub Nõvalt Mihklini, on tahtnud juba mitu aastat pidada Ridalas oma praostkonna laulupäeva. „Aga kaks aastat on koroona lükanud asja edasi, sest koorid pole saanud harjutada,” tõdes Valk. „Mitte et me oleks Madlipäeval koroonahirmus olnud, vaid koorid pole lihtsalt olnud võimelised repertuaariga välja tulema.” Sel aastal kõik klapib.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!