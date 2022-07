Erki Meister tõi Haapsallu tükikese Itaaliat

Haapsallasest maalikunstnik Erki Meister pani Haapsalu kunstikooli hoovigalerisse välja oma kõige uuemad, Itaalias Mazzano Romanos tänavu valminud tööd.

„Üheksakümmend protsenti on sealt,” märkis Meister. On ka paar vanemat, 2007. aastal valminud tööd, mis sobisid teemaga. Väljapanek „Tants” on inspireeritud liikumisest, mis on Meistrit paelunud ammusest ajast – kunstiakadeemias pidid tudengid tihtipeale joonistama liikuvate modellide järgi. „Mäletan, et juba sel ajal meeldis mulle mitte staatiline, vaid liikumises inimkeha,” ütles Meister.

Itaalias valminud tööde puhul ei ole kunstnik kasutanud modelle esimest korda. „See oli huvitav eksperiment – maalida ettekujutuse ja mälu järgi,” ütles Meister.

Kunstikooli hoovigaleriis eksponeerib Meister inimkeha seeriatena, mis tantsu kujundina veelgi võimendavad – eri poosidesse tardunud figuur kordub eri piltidel, luues illusiooni, et ta ei peatu kunagi. „Rahatantsu” seerias ilmselt ei peatugi – inimfiguur tantsib kuldsete taalrite keskel, taustaks tükkideks lõigatud linnakaardid Roomast Firenzeni. Nii et liikumine võib olla omamoodi puur, kust ei pääsegi välja.

Kui millelegi eriti tähelepanu pöörata, siis tehnikate virvarrile. Meister ei kohku kasutamast koos akvarelli ja kollaaži ning fotoprinti lõuendina, kuhu õliga maalida. Sel moel on valminud kaks vanemat tööd, 2007. aastal loodud „Rahvatants” ja „Tuletants” – kunstnik on pildistanud kahte eri pinda ja fotoprindile õlivärvidega maalinud. „Kunagi oli aeg, kui käisin pindasid pildistamas,” märkis Meister.

Seeria „Tantsija”, kus inimfiguuri lõikab neljaks aknaraam, sündis Meistri sõnul esiti praktilisest vajadusest – kunstnik tegi kolm suureformaadilist tööd, mida oli keeruline Itaaliast koju tuua. Siis lõikas ta maalid neljaks ja pani hiljem nelja ruuduga akna kujulisse raami, mis üllataval kombel andis täiesti uue, nihestatud ja äraspidise mõõtme – vaataja kiikaks nagu võõrasse aknasse, aga pole päris selge, kas ta vaatab aknast sisse või välja. Samuti pole päris selge, kas vaadata on üldse lubatud.

Väljapanek ise on Meistri sõnul õnnelik juhus – ootamatult avanes galeriiaeg ja veidi üle nädalaga tuli näitus kokku panna. „Aga pildid olid olemas. Nii see sündis, rutemini kui plaanitud,” ütles Meister.

Vabakutselise kunstniku ja heliloojana tegutsev Meister on sündinud 1967. aastal Haapsalus. Meister on lõpetanud Tallinna pedagoogikaülikooli koorijuhina ja Eesti kunstiakadeemia maalikunstnikuna.

Erki Meistri näitus „Tants” jääb Haapsalu kunstikooli hoovigaleriisse juuli lõpuni. Galerii on avatud kl 12-18 kolmapäevast pühapäevani.