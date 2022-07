Läänemaal on PCR-testiga tuvastatud koroonaviirusesse nakatumine viimased kolm nädalat tõusnud, samal ajal teistes Lääne-Eesti maakondades on see kaheksa protsenti langenud.

25. nädalal oli Läänemaal 8 nakatunut, 26. nädalal 10 ja 27. nädalal 11. Nakatumine on kasvanud nii Lääne-Nigula vallas kui ka Haapsalu linnas, Vormsil nakatunuid veel ei ole. Eelmise nädala kohta esmaspäeval ülevaade veel puudus. „Andmete liikumine ei toimu nii nagu varem. Saame korra nädalas ülevaate ja tavaliselt teisipäevaks,“ täpsustas terviseameti Lääne regiooni osakonnajuhataja Kadri Juhkam.

Kuigi Läänemaal on koroonasse nakatumine tõusuteel, ei näe Juhkam veel mõtet arve üksipulgi lahti võtta, et tuua välja nakatunute keskmine vanus, sugu ja vaktsineerimisinfo. „Kui näitajad hakkavad drastiliselt tõusma, hakkame asja lähemalt vaatama,“ selgitas Juhkam.

