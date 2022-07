Wiklandi lapsepõlvelugu näeb veel üheksa korda

Illustraator Ilon Wiklandi lapsepõlvest jutustavat tantsulavastust „Olen alati siin” näeb Iloni Imedemaal ka sel suvel.

„Esiteks tuli etendus väga tore ja tahame anda vaatajatele veel ühe võimaluse seda näha,” ütles lavastaja ja koreograaf Kärt Tõnisson. Tema sõnul jäi mullu, mil lavastus esietendus, külastatavus koroonapiirangute tõttu väikeseks.

Tallinna ja Haapsalu noored jutustavad lavastuses Wiklandi lapsepõlveloo. Tõnissoni sõnul ei tugine lavastus otseselt mõnele kindlale Wiklandi lapsepõlvest jutustavale raamatule, vaid pigem on tegemist mosaiigi või puslega eri perioodidest. „Lavastus põhineb ikka kindlatel illustratsioonidel, aga oleme need seadnud loogilisse järjestusse,” selgitas Tõnisson.

Kuigi lavastuse raam on enam-vähem paigas, vajas sisu Tõnissoni sõnul veidi korrigeerimist. „Lavastus on pigem mänguline, kuid seal on sees ka sõjaperiood ning Ukraina sõja tõttu võib lavastuses tulla muudatusi,” ütles Tõnisson. Lavastaja sõnul teab ta mõnda inimest, kes käis mullu lavastust vaatamas ja plaanib tulla ka tänavu. „Eks siis ole kuulda, mida nad nägid või kas jäid mingid muutused silma,” lisas ta.

Tõnisson usub, et noorte tantsijate tehnilised oskused on aastaga veel paranenud. „Enne etendust on meil neli kordamispäeva, mil lavastuse läbi mängime,” ütles lavastaja.

Ligi tund kestva tantsulise lavastuse hea külg on lavastaja sõnul, et sellest saavad aru nii eestlased kui ka välismaalased, sest lavastusse on põimitud vaid üksikuid eestikeelseid lauseid.

Sel aastal annavad noored tantsijad Iloni Imedemaal üheksa etendust, neist esimene on juba homme, 8. juulil.

„Olen alati siin”

Lavastus: Kärt Tõnisson ja Triin Reemann

Liikumine: Kärt Tõnisson, Triin Reemann ja tantsijad

Muusika: Silver Sepp

Kunstnik: Kairet Moistus

Video: Einar Lints

Tantsijad: Laura-Liisa Sõber, Frida Mei Kokk, Lilia Viiret, Moona Ojasoo, Liise Suurhans, Heidi Mõts, Ööle Lilleorg, Mariann Suurhans, Marii Marleen Jõudvald, Desiree Lepik