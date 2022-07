Ilm läheb jahedaks ja vihmaseks

Teisipäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 18-24 kraadi, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Läänemaal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-9, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 20-22 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on nii öösel kui ka päeval oodata hoovihma. Öösel on sooja 12-17 kraadi, päeval 19-21 kraadi. Reedel ja laupäeval sajab Läänemaal vihma. Ööl vastu reedet või õhutemperatuur langeda 10 kraadini, päeval on sooja kuni 22 kraadi. Laupäeval langeb aga ka päeval õhusoe alla 20 kraadi ja oodata võib 16-18 kraadi.