Haapsalu kolledžisse pürib viis inimest kohale

Kõige tihedama sõela peavad läbima tulevased tervisejuhid, see on Haapsalu kolledži kõige menukam eriala, kus ühele kohale kandideerib seitse inimest.

Kolledž on tervisejuhte ette valmistanud üle tosina aasta, kuid tung sinna ei vaibu. „Tervisejuht ja rakendusinformaatika – sinna on aasta-aastalt kõige suurem konkurss,” ütles Haapsalu kolledži direktor Heli Kaldas. Rakendusinformaatikat on kolledžis õpetatud üle 20 aasta ja tänavu pääseb õppima vaid iga kuues sisseastuja – 22 kohale kandideerib 136 inimest.

Liiklusohutuse erialal on konk

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!