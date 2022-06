Omniva suleb Virtsu ja Varbla postipunktid

Sügisest jääb 1400 km² suurusesse hajaasustusega Lääneranna valda ainult üks postiasutus, kohalikus raamatukogus asuv Lihula postipunkt, sest Omniva paneb 30. septembrist Virtsu ja Varbla postipunktid kinni.

Lääneranna vallavanem Ene Täht ütles, et on plaaniga nõus vaid juhul, kui Eesti Post tagab postmarkide kättesaadavuse Virtsus ja Varblas. Samuti peab saama postiljoni tasuta koju kutsuda, kui on vaja kirja või pakki saata vms. „Vaatamata sellele, kui kaugel asub lähim postiasutus,” ütles Täht.

Aastaga on pakkide hulk Virtsu ja Varbla postipunktides vähenenud kolm korda. „Virtsus oli mullu aprillis 454 pakki, tänavu 159 pakki. Varblas mullu aprillis 243 pakki ja tänavu 79 pakki,” ütles Täht.

Postipakkide hulk hakkas vähenema, kui Virtsu ja Varbla said pakiautomaadid, kust saab pakke ise ka saata. Selliseid postikappe on vallas kuus: Lihulas, Virtsus, Varblas, Koongas, Lõpel ja Kõmsil. Kuigi Eesti Post ei taha pakiautomaate hoida kohtades, kust kuus käib läbi alla 500 paki, ei ole Täht n

