Lähipäevil leevendavad kuumust vihmahood

Ilmateenistuse prognoosi järgi leevendavad lähipäevil kuumust hoovihmad.

Ööl vastu esmaspäeva on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada ja äikest olla. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 28-32, meremõjuga rannikul kuni 22 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal on tugevate puhangute oht. Õhutemperatuur on 28-32, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 22 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis pöördub tuul läänekaarde, kiirust 2-8 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 26-31, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 22 kraadi.