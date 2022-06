Läänemaa/Hiiumaa ühisvõistkond võitis Raasikut

Pühapäeval Haapsalu linnastaadionil peetud U-17 eliitliiga II liiga 11. vooru kohtumine kujunes väravarohkeks – Läänemaa/Hiiumaa ühisvõistkonna noormehed võitsid Raasiku FC Jokerit suisa 8-0.

Haapsalu linnastaadioni naturaalmuruga väljak on sel aastal kehvas seisus – väga auklik, sest hooldusest ja igaõhtusest kastmisest hoolimata ei ole muru tõusnud. Seetõttu on Läänemaa spordikooli jalgpallitreeningud toimunud Uuemõisa kunstmuruväljakul. Nüüdki tehti linnastaadionil vaid lühike mängueelne treening. Tõenäoliselt oli see ka põhjus, miks mängu käima saamine võttis sel korral tavapärasest kauem aega.

Läänlased hakkasid küll praktiliselt mängu esimestest minutitest domineerima, kuid esimese väravani jõudmiseks kulus 30 minutit.

Väravatega panustasid Jonatan Saarnak ja Arti Viispert (7 väravat, sh 1 penaltist). Viispert on kümne mänguga suutnud kaaslaste toel palli vastaste väravasse saata juba 26 korda ja juhib liiga väravalööjate edetabelit.

Läänemaa/Hiiumaa ühisvõistkond on nüüdseks tabelisse saanud 25 punkti (8 võitu, 1 viik, 1 kaotus), millega ollakse JK Tabasalu järel teisel kohal.

Võistkonna treener Aavo Tomingas oli pärast mängu väga rõõmus ja leidis, et sellise emotsiooniga on hea suvisele trennipuhkusele minna.

Järgmine mäng on 2. augustil Kärdlas, kus vastaseks on Eesti U15 koondis. Nendega mängitakse edasi lükatud 9. vooru kohtumine.