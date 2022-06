Läänemaa kergejõustiku meistrivõistlustel nägi pingelisi medaliheitlusi

Pühapäeval Haapsalu linnastaadionil peetud Läänemaa tänavustel kergejõustiku meistrivõistlustel oli nii häid tulemusi kui ka pingelisi heitlusi.

Stardijoonel võis näha naistest Anna-Maria Vjazemskit, kes polegi aasta jagu tasemel võistlust teinud, nüüdseks tennisele käe andnud Maily Märssi ja vehklemises Eesti noorte meistriks tulnud Kleer Jaanit. Kohal oli ka meie endine tippsportlane Priit Koort ja Euroopa tasemel veteranvõistleja Marko Ulla. Tulemuste poolest oli ehk kõige esinduslikum kergejõustiklane Lihula sportlane Gertu Küttmann, kes juhib Eesti naiste kuulitõuke edetabelit.

Läänemaa meistrivõistluste juhendis on klausel, mis lubab startida ka endistel Läänemaa sportlastel. Seda on kasutanud just Lihula kergejõustiklased, tuues sellega Läänemaa meistrivõistlustele vürtsi.

Seekordsetel võistlustel halastas ilmataat sportlastele – päike ning sprindis ja kaugushüppes toetav taganttuul andsid eelduse headeks tulemusteks.

100 meetri sprindis olid ajad üsna korralikud. Naisi oli stardis nii palju, et joosta tuli ka finaal. Läänemaa meistriks tuligi Märss ajaga 13,8 sekundit. Sama ajaga oli hõbedal koolinoorte võistlustel puhta töö teinud Liisi Idvan. Pronksi sai ajaga 14,2 Vjazemski.

Meeste sprindis olid vahed samuti üliväikesed. Jaan Koppe sai kulla ajaga 12,1. Talle järgnesid Sebastian Juhan Liiva 12,2 ja Lauri Tanner 12,3.

Keskmaajooksus oli naistel kavas 800 meetrit ja meestel 1500 meetrit. Naistest võttis juba mitmekordne maakonna meister Marie Põlluaed ajaga 2.55,1. Meeste 1500 meetri jooksus nägi aga tõelist tulevärki, kus tõsist konkurentsi pakkusid kaks Lihula 13aastast jooksupoissi. Terve distantsi juhtinud Sten Martin Viidemaa Lihulast võitis lõpuks Tannerit. Viidemaa võiduaeg oli 5.02,8, Tanneril 5.10,2. Teine Lihula sportlane Gregor Hendrik Mölder sai ajaga 5.10,6 kolmanda koha.

Kaugushüppevõistlus oli samuti väga huvitav. Naistest võttis võidu Jaani, kellel jäi viiest meetrist puudu vaid kaks sentimeetrit. Tema kunagine treeningukaaslane Märss kaotas talle kolme sentimeetriga. Meeste parim oli Koort, kellele läks protokolli tulemus 5.81.

Kõrgushüppes sai tulemusega 1.50 teise kulla Jaani. Vjazemski oli sai sama tulemusega teine, kuid kolmas koht läks jagamisele. Nii Idvan kui ka Anett Saarjõe tegid ületades 1.45 nii tulemuselt kui ka katsete arvult ühesuguse võistluse. Meestest ületas võidumees Koort kõrguse 1.80.

Naiste odaviskes võidutses Märss, kelle võidutulemus oli 32.29. Kuulitõuke ja kettaheite kuld läks Küttmannile. Kuulitõukes sai ta kätte 13 meetri joone – tulemus 13.01. Kettaheites aga ületas 40 meetri joone – tulemus 40.92. Ka meeste kuulitõuke tulemus oli väga hea: Koort tõukas parimal katsel 13.07. Tema oli võidukas ka kettaheites, saades oma neljanda kulla tulemusega 37.76. Odaviske võitis Ott Alemaa korraliku tulemusega 43.10.

Läänemaa kergejõustikumeistrivõistluste tulemused

Naised

100 m

Maily Märss (Haapsalu) – 13,8 Liisi Idvan (Haapsalu KJK) – 13,8 Anna-Maria Vjazemski (Haapsalu KJK) –14,2

800 m

Marie Põlluaed (Haapsalu) – 2,55,1 Hetty Tamm (Haapsalu) – 3,08,7 Anna-Britt Aser (Haapsalu) – 3,15,2

Kuul 4 kg

Gertu Küttmann (Lihula) – 12,80 Maily Märss (Haapsalu KJK) – 10,57 Ene Siitsmann (Lihula) – 9,46

Kaugushüpe

Kleer Jaani (Haapsalu KJK) – 4,98 Maily Märss (Haapsalu KJK) – 4,95 Anna-Maria Vjazemski (Haapsalu KJK) – 4,69

Kõrgushüpe

Kleer Jaani (Haapsalu) – 1,50 Anna-Maria Vjazemski (Haapsalu KJK) – 1,50 Anett Saarjõe (Haapsalu KJK) – 1,45 Liisi Idvan (Haapsalu) – 1,45

Odavise 600 g

Maily Märss (Haapsalu KJK) – 32,29 Gertu Küttmann (Haapsalu KJK) – 30,06 Simona Ladva (Haapsalu KJK) – 22,78

Kettaheide 1 kg

Gertu Küttmann (Lihula) – 40,92 Ene Siitsmann (Lihula) – 24,31 Maily Märss (Haapsalu) – 23,68

Mehed

100 m

Jaan Koppe (Haapsalu) –12,1 Sebastian Juhan Liiva (Haapsalu) – 12,2 Lauri Tanner (Risti) – 12,3

1500 m

Sten Martin Viidemaa (Lihula) – 5,02,8 Lauri Tanner (Risti) – 5,10,2 Gregor Hendrik Mölder (Lihula) – 5,10,1

Kuul 7,2 kg

Priit Koort (Haapsalu) – 13,07 Andres Kasela (Lihula) – 11,79 Ott Alemaa (Haapsalu) – 10,51

Kaugushüpe

Priit Koort (Haapsalu) – 5,81 Sebastian Juhan Liiva (Haapsalu) – 5,36 Jaan Koppe (Haapsalu) – 5,26

Kõrgushüpe

Priit Koort (Haapsalu) – 1,80 Janno Koobak (Haapsalu) – 1,65 Jaan Koppe (Haapsalu) – 1,65

Odavise

Ott Alemaa (Haapsalu) – 43,1 Janno Koobak (Haapsalu) – 41,96 Kristjan Tölk (Haapsalu) 23,63

Kettaheide 2 kg