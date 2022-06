Kuidas puhata nii, et oleks puhatud?

Kui palju on neid, kes tunnevad, et pärast puhkust on vaja uut puhkust, et puhkusest puhata? Kes ei ole seda ise kogenud, on kindlasti kuulnud teiste kurtmist, kuidas pärast tööle naasmist ollakse väsinum kui puhkusele minnes. Selle levinud probleemi juured ulatuvad tihtipeale sedavõrd klassikalise põhjuse juurde nagu puudulik või kehva kvaliteediga uni. Edasi lugedes saad nippe, kuidas puhkusega seotud uneprobleeme vähendada aga ka ennetada.

Mis tagab sulle mugava une?

Oma voodi, madratsi ning voodipesu kaasavedamine on reeglina liigne ja ehk ka võimatu. Selle asemel mõtle, mis on sinu jaoks kõige olulisem faktor, et tagada võimalikult hea uni. Tavaliselt on selleks enda padi – hea padi päästab kaela-, selja- ja õlavöötmevaludest. Mõnikord piisab aga ka enda luksuslikust padjapüürist või tekikotist!

Plaanides minna telkima või kuskile, kus on vaja ise tagada magamisase, siis investeeri korralikku matkamadratsisse! Uuemad mudelid on üllatavalt mugavad ning võid avastada, et telkimine on midagi, mida sa tõeliselt naudid. Teinekord võib vajalik olla kiirlaen või puhkuselaen, et saaksid endale lubada kõrgema klassi majutuspaika, mis kipub reeglina olema mugavam lahendus.

Kindlasti tunned end paremini, kui võtad kaasa oma mugava ööpesu või pidžaama. Lastega reisides peab muidugi pakitud saama kaisuloom või kaisutekk, mida emmates on ka võõras kohas magamine märkimisväärselt lihtsam. Vajalikud võivad olla ka sellised öised aksessuaarid nagu kõrvatropid lärmi summutamiseks või öömask valguse blokeerimiseks.

Muutunud unerutiin

Klassikaline mure ehk ajavahe. Ajavööndite muutumisest tulenev väsimus on tuttav neile, kes armastavad puhkusel võimalikult kaugele reisida. Üheks nipiks on teada, kuidas su keha märkimisväärse ajavahega harjub. Kelle jaoks see on lihtsam, kelle jaoks raskem. Kui sa ei tea, kuidas su keha reageerib, on targem mõte mitte tulla tagasi viimasel hetkel.

Tule tagasi päev või kaks enne puhkuse lõppu, et saaksid harjuda tavapärase graafikuga ning ei tunne, et pead kiirustama. Kes teavad, et ei suuda lennukis üldse sõba silmale saada, peaksid valima päevased lennureisid. Sinu jaoks mugavamatel aegadel lendamine võib olla kallim, kuid võta krediitkaart appi ning näed, kuidas see lõppkokkuvõttes ikkagi ära tasub.

Kes on unerutiini muutuste osas tundlikumad, neile võib häirivalt mõjuda juba lihtsalt hilisem magamaminek ja hilisem tõusmine. Ühelt poolt on see täiesti möödapääsmatu, kui juba puhkusele minna. Samal ajal võib aga unerutiinist enam-vähemgi kinnihoidmine olla just see, mida vaja.

Jah, võib tunduda imelik tavalisel ajal magama minna, ent see võib kogu puhkuse päästa! Ning, ega see ei tähenda nagu peaks kogu reis kulgema samas graafikus nagu kodune elu. Ei ole midagi halba, kui mingi päev jääb voodisse pugemine ja ärkamine hilisematele kellaaegadele. Peaasi, et laias laastus oleks graafik sama.

Põnevate elamuste pahupool

Und häirida ja liigset väsimust tekitada võivad ka uued ning põnevad kogemused! Võõrad toidud, tavapärasest suuremad portsjonid ja tihtipeale rohkem alkoholi mõjutavad kõik seda, kuidas tunneme end puhkusel ja pärast seda.

Tundub veider, ent tõsiasi on see, et isegi kui naudime reisimist ja avastamist, siis meie keha ning aju jaoks on see palju väsitavam, kui harjunud ja tuttav igapäevane elu. Eriti silmatorkav on see vahe siis, kui reisida kardinaalselt erinevasse keele- ja kultuuriruumi.

Siin piisab reeglina sellest, kui planeerida tihedate ja aktiivsete päevade vahele rahulikumaid hetki. Miks tormata hommikust õhtuni ühest kohast teise, kui lõpptulemusena oled nii väsinud, et ei suuda enam midagi nautida? Arvestades juba puhkust planeerides sellega, et iga mõne päeva järel on rahulikum nn laisklemise päev saad oma energiavarusid taastada ning tagasi koju jõudes nautida värsket ja puhanud enesetunnet.