Viis asja, mis suvisesse koduapteeki lisada unustatakse

Soojade suveilmade tulekuga käiakse sageli apteegis päikesekreemi ja sääsetõrjevahendi varusid täiendamas. Lisaks neile soovitab Südameapteegi proviisor Karoli Patte aga tähelepanu pöörata ka nii mõnelegi üllatavale toodetele, mis suvises koduapteegis suureks abiks on.

Enne apteeki tormamist tuleks kõige pealt üle vaadata, mis koduses apteegis juba olemas on ning millised varem ostetud tervisetooted või ravimid talvel säilivusaja ületanud on. Need tuleks toimetada endale lähimasse apteeki, kus ravimid korrektselt utiliseeritakse. Seejärel võiks kontrollida, kas olemas on elementaarsed asjad nagu plaastrid, sidemed, haava desinfitseerimisvahendid, valuvaigistid ja söetabletid. Lisaks kuluvad suvel ära erinevad geelid, putukahammustusi ja allergiat leevendavad tooted ning isegi külmetusravimid.

Põletusevastane geel

Kuigi põletusevastaseid geele on apteekides müügil mitmeid, soovitavad paljud arstid ja apteekrid just teepuuõli sisaldavaid tooteid. Põletusvastased geelid on kasutuses esmaabivahendina esimese, teise ja kolmanda astme põletuste korral (sinna alla kuulub ka päikesepõletus) ning need takistavad kahjustuste levikut sügavamatesse kudedesse, leevendavad valu, desinfitseerivad, niisutavad ja jahutavad nahka. Sobivad kasutamiseks kogu perele, ei ole toksilised ega ärrita nahka. Leebemate põletuste korral võib kasutada aloe verat sisaldavaid geele, mida on võimalik apteegist soetada ka reisimiseks sobiva pakendiga.

Külmageel

Soojade ilmadega harrastatakse rohkem sporti ja ollakse füüsiliselt aktiivsemad, nii et siis tekib ka vigastusi rohkem. Külmageelid vähendavad turset venituste, rebestuste ja pehmete kudede vigastuste korral, lisaks sobivad kasutamiseks ka erinevate põletike ja lihaspingete lokaalse lisaravina. Aastaringi peaks külmkapis leiduma külmakott, mida saab vajadusel traumade puhul kasutada. Meeles peab hoidma, et sügavkülmast võetud kotti ei tohi asetada otse nahapinnale vaid selle peab eelnevalt riide või rätikuga katma. Külmageeli eelis külmakoti ees on see, et õige efekti saamiseks ei pea olema külmkapp lähedal ja pisikese tuubi saab endaga näiteks vabaõhuüritusele kaasa võtta.

Allergiavastased ravimid

Kuigi allergia sümptomid võivad kimbutada igal aastaajal, siis suvel ollakse nendega siiski enim hädas. Apteegist saab endale muretseda allergiavastaseid tablette, kreeme, silmatilku ja ninaspreid. Tugeva allergia korral tuleks valik langetada koostöös perearstiga, aga igaksjuhuks võiks igas kodus olla pakk allergiavastaseid tablette. Kellel on teada tugevad reaktsioonid mesilase ja herilase pistetele, saavad valu, turse, punetuse ja sügeluse leevendamiseks muretseda käsimüügist koju hüdrokortisooni tablette, mida tuleb tarvitada kuni kahe tunni jooksul ja mis sobivad kasutamiseks nii lastele kui täiskasvanutele. Kõrvaltoimed ja täpne annustamisskeem tuleks apteekriga eelnevalt läbi arutada.

Putukahammustusi leevendavad tooted

Iga aastage üha „tigedamaks“ muutuvad sääsed ja parmud põhjustavad suve jooksul muret kõigile, kes vähegi loodusesse satuvad. Apteegist leiab laia valiku spetsiaalselt putuhammustustele mõeldud vahendeid, mis vähendavad nahaärritust. Peamisteks toimeaineteks on nendes toodetes teepuuõli, alumiiniumkloriid, allantoiin ja aloe vera. Kasutamismugavusest lähtudes on võimalik leevendust saada geeli, kreemi või pliiatsi näol.

Kurgupastillid

Tasuks üle vaadata ka oma varud kurguvalu ravimiseks mõeldud imemistablettidel ja spreidel. Suvel piisab palaval päeval ühest pikast autosõidust ja konditsioneerist tingitud häälekähedus või kurguvalu ongi kohal. Imemistablettide valik on lai ja toimeid erinevaid, leiab looduslikke niisutava toimega pastille, valu- ning põletikuvastaseid ravimeid, aga ka häälepaelade taastumist soodustavaid imemistablette.