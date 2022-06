Mitu päeva puu otsas olnud kassi aitamiseks kutsusid päästjad Tallinnast redelauto

9. juunil kell 11 teatati häirekeskusele noorest kassist, kes on Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Oru külas juba mitu päeva puu otsas istunud. Kohale saabunud Haapsalu päästjad avastasid 20 m kõrgusel puu otsas istuva kassi, kelle alla saamiseks telliti Tallinnast redelauto. Kassiga tegeleb edasi Lilleküla päästekomando.

9. juunil kell 16.01 sai häirekeskus teate, et Lääne maakonnas Haapsalu linnas Jõõdre külas on hädas kass, kes on puu otsas ja karjub ega tule alla. Kohale saabunud päästjad tõid looma 9 meetri kõrguselt alla ja andsid omanikule üle.