Naised sätivad end tantsupeole, mehed ja noored valmistuvad

Sel nädalavahetusel peavad naisrühmad Jõgeval kolmandat naiste tantsupidu, Läänemaalt sõidab peole viis rühma.

Tavaliselt iga kahe aasta järel toimuvat naiste tantsupidu on tulnud kaua oodata, sest koroonapiirangute tõttu on pidu kahel korral edasi lükatud.

Läänemaalt sõidavad reede varahommikul Jõgevale Ulrika Graubergi juhendatav rühm Kalurineiud Haapsalust, Lea Tedre Ritsikad ja Pastlapaelujad Ristilt, Kullakesed Kullamaalt ning Varje Paaliste käe all tantsivad Oru Marid Orult. „Kõik need rühmad on naiste tantsupeol kolmandat korda,” ütles Läänemaa rahvakultuurijuht Marju Viitmaa.

Üle Eesti sõidab Jõgevale kokku 347 tantsurühma enam kui 4000 tantsijaga. Päris kõik soovijad peole ei pääsenudki – soovi avaldas 383 tantsurühma.

