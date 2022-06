Vormsi sotsiaal- ja haridusjuhiks saab tallinlanna

Juulis alustab Vormsi sotsiaal- ja haridusspetsialistina tööd Tallinnast pärit Janika Viilma.

Ametikohale kandideeris viis inimest, kellest kaks olid vormsilased ja kolm mandrilt. Vormsi vallavanema Maris Jõgeva sõnul vesteldi kõikide kandidaatidega, kuid Viilma osutus valituks seetõttu, et tal on sotsiaaltööalane haridus. „Tal on lihtsam täita nii sotsiaal- kui ka haridusvaldkonna ülesandeid,“ ütles Jõgeva.

Vallavanema sõnul ei saa töö olema kerge, sest end tuleb jaotada mitme rolli vahel: eestvedaja, raamatupidaja, suhete looja, visionäär ja analüütik ning ka kõige elluviija. „Keerukas on, et sotsiaal- ja haridustöö on koos. Ootame, et mõlemas valdkonnas tekiks arenguhüpe ja jõuaksime teenustega edasi. Ootused on väga suured,“ ütles Jõgeva.

Praegu töötab Viilma Tallinnas laste vaimse tervise keskuses, kuid Jõgeva sõnul käivad arutelud tema saarele kolimise teemal. „Otsesest seost tal Vormsiga pole, aga ta külastab igal aastal saart. Räägime temaga veel elukohast, kuid kindel on, et sotsiaal- ja haridustööd tehes peab päris palju kohal olema,“ lisas Jõgeva.