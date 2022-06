Martna kirikus kõlab öömuusika

Martna kirik on reede õhtul kirikute öö puhul avatud hilistel õhtutundideni – ronida saab torni ja kõlab meditatiivne muusika.

Martna kirikuõpetaja Küllike Valgu sõnul on kirikuõpetaja ja vanglate kaplan Tarmo Linnas koos Miss Meditataga välja töötanud muusikalise programmi, kuhu on põimitud ka valgus, meditatsioon ja sõna. „Need, kes on seda varem kogenud, on kiitnud,” ütles Valk.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!