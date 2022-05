Jaanus Karilaid: Reformierakonnal on veel aega eelnõuga liituda

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ei kaota perehüvitiste seaduse muudatuste eelnõu läbiminekusse usku ja leiab, et Reformierakonnal on veel aega eelnõuga liituda.

„Neli erakonda on selle eelnõuga liitunud. Kõik on lubanud selle kiiret ja selget menetlemist. Pean lugu kõikidest erakondadest ja eriti nendest, kes on andnud lubaduse antud eelnõu puhul minna eduka lõpuni. Eesti rahvuse püsimine läbi aegade on antud eelnõu kõige ühendavam telg,” ütles Jaanus Karilaid BNSile. Küsimusele, kas Keskerakond usub kompromissi saavutamisele Reformierakonnaga, vastas Karilaid, et Reformierakond ise soovib lastetoetuste tõusu. „Igal pool hetkel rõhutavad. Neil on veel aega liituda, erakorraline aeg nõuabki erakordseid meetmeid,” sõnas Karilaid.

Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis esmaspäeval esimesele lugemisele perehüvitiste seaduse muudatused, mis tekitasid möödunud nädalal võimuliidu partnerite Keskerakonna ja Reformierakonna vahel paksu pahandust. Peale Reformierakonna kõigi teiste fraktsioonide esindajatate toetuse pälvinud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõuga soovitakse märkimisväärselt tõsta lastetoetusi.

Eelnõu seletuskirja järgi tõuseks seaduse kehtima hakkamisel esimese ja teise lapse lapsetoetus 100 euroni eelneva 60 euro asemel ehk samale tasemele, nagu on lapsetoetus kolmandale ja enamatele lastele. Edaspidi oleks lapsetoetus võrdselt iga lapse eest 100 eurot kuus.

Samuti on eelnõu järgi plaanis tõsta kolme- kuni kuuelapseliste perede lasterikka pere toetust 700 euroni kalendrikuus varasema 300 euro asemel ning seitsme- ja enamalapseliste perede lasterikka pere toetust 900 euroni varasema 400 euro asemel. Selleks, et lasterikka pere toetus oleks jätkuvalt proportsionaalne elatustaseme tõusuga ning toetuse suurust ei peaks igal aastal muutma, indekseeritaks toetus iga kalendriaasta 1. aprilliks indeksiga. Indeksi väärtus sõltuks 20 protsendi ulatuses tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsendi ulatuses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Sotsiaalkomisjon otsustas saata eelnõu riigikogu täiskogusse esimesele lugemisele 30. mail ettepanekuga eelnõu esimene lugemine lõpetada. Toetused saaksid tõusta veebruaris.