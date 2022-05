Galerii: Posti tänav hakkab ilmet võtma

Malle-Liisa Raigla fotod

Posti tänava esimene osa hakkab valmis saama – Tallinna maantee ja Nurme tänava vahelisel lõigul on asfalt maas, see on joonitud ja kõnniteelgi on Surnuaia tänavani kivid pandud.

Esmaspäeva pealelõunal ladusid töömehed kive kaubamaja parkla sissesõidu juurde.

Nurme tänavast vanalinna poole panevad töömehed veel sõiduteele kive ja kõnniteel kive veel laotud ei ole.

Posti tänav peaks valmis saama juuni lõpuks.

Täna jätkus ka Kiltsi tee remont ja liiklus on Kiltsi tanklast Männiku teeni suletud. Kiltsi tee saab valmis 10. juuniks.