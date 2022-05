Muuseumiöö külastusel on sümboolne tasu

Järgmisel laupäeval toimuval muuseumiööl „Öös on unistusi” tuleb mitmes muuseumis osta ka sümboolne pilet.

Tuleval laupäeval on Läänemaal tavapärasest kauem avatud seitse muuseumi. Kaks aastat tagasi, kui toimus eelmine muuseumiöö, osales sellel üheksa muuseumi ja kaks kirikut. „Tahaksime mõned pühakojad ka laupäeva õhtuks lahti saada, aga läbirääkimised veel käivad,” ütles SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juht Anton Pärn.

Kui eelmistel aastatel on muuseume saanud külastada tasuta, siis tänavu tuleb sihtasutuse muuseumides osta sümboolne üheeurone pilet. „See on muuseumiühingu mõte,” ütles Pärn. „Me ei taha, et muuseumiöö kujuneks muuseumidest läbi jooksmiseks – üks euro on sümboolne summa, kuid märgistab tulekut,” ütles Pärn.

