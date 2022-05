Risti saab kolmanda pakiautomaadi

Suve jooksul plaanib Itella Smartpost paigaldada Ristile pakiautomaadi. Ristil on juba DPD ja Omniva pakiautomaadid.

Risti osavallavanema Rein Kruusma sõnul peab volikogu pakiautomaadi paigaldamise heaks kiitma, sest see asuks valla maal. Praegu on uus pakiautomaat plaanitud Risti bussijaama sisse. „See võtab 2 m² pinda, aga bussijaama teenindusvõimekust ei vähenda,” ütles Kruusma.

Kruusma sõnul saab Itella pakiautomaadi Ristile tuua pärast seda, kui bussijaama juurde on tehtud paar-kolm parkimiskohta. Kruusma sõnul on bussijaamas juba asuva DPD pakiautomaadi kasutamine näidanud, et parkimiskohti on vaja nii pakifirmale automaadi täitmiseks kui ka pakkidele järele tulevatele inimestele.

Seda, kas Ristil on nii palju pakkide tellijaid, et kolm eri automaati ära mahuvad, Kruusma ei teadnud. Tema sõnul on Itellale pakutud mitmeid kohti üle valla, kuid firma otsustas Risti kasuks. „Risti on sõlmpunkt. Paki saab ära anda või vastu võtta ka bussireisi ootehetkel,” ütles Kruusma.