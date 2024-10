Risti uue lasteaia jaoks koostatakse praegu detailplaneeringu lähteülesannet ja loodetavasti alustatakse üsna pea planeeringu koostamisega, ütles Risti osavallavanem Rein Kruusmaa.

„Pisitasa liigume, väikeste sammudega,” ütles Kruusmaa. „Lihtsalt rahapuuduse tõttu pole olnud sellega mõtet kiirustada,” nentis Kruusmaa.

Praegu on koostamisel detailplaneeringu lähteülesanne ja kui see on vallavalitsuses kinnitatud, saab alustada deta