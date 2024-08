Vald peab Risti lasteaia eeldatava projekteerijaga läbirääkimisi

Lääne-Nigula vallavolikogu liige Einar Pärnpuu ütles eelmisel neljapäeval toimunud vallavolikogu istungil, et Risti uue lasteaiamaja ehitamise ettevalmistus on liiga hoogne ja vald on välja kuulutamas või juba kuulutanud hanke, millega lisaks detailplaneeringu tegijale otsitakse korraga ka projekteerijat. Pärnpuu teada tekib hankega vallale ligi 170 000 euro eest lisakohustusi.

Vallavanem Janno Randmaa rääkis Lääne Elule, et detailplaneering tuleb küll koostada, aga kõigepealt tuleb eelmine detailplaneering kehtetuks tunnistada.