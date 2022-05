Läänemaa JK esindusmeekond alistas kodus Nõmme Kalju järelkasvuvõistkonna

Laupäeval Uuemõisa kunstmuruväljakul peetud esiliiga B 13. vooru kohtumises alistas Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond Nõmme Kalju FC U21 võistkonna tulemusega 3:2.

Mäng oli algusest peale üsnagi närviline ja kollaseid kaarte jagus kohtunikul mõlemale poolele.

Seitsmendal minutil õnnestus läänlastel kaitsja Bert Rotbergi väravast juhtima minna. Psühholoogiliselt on oluline suuta esimesena väravani jõuda ning sageli osutub see mängus määravaks, sest kiirelt saavutatud edu annab korraliku lisatõuke ning kinnitab usku võidu võimalikusesse.

Kolmeteistkümnendal minutil Kalju viigistas. Poolajale mindi seisul 1:1.

49. minutil sündis hiidlase Kermo Platovi abil kodumeeskonna teine värav. Minut hiljem teenis Läänemaa mängija Mario Stern aktiivse kehamängu olukorras teise kollase kaardi, mis andis kokku punase kaardi ja tõi kaasa mängust eemaldamise. Vähemusse jäämine kodumeeskonna mängupildis väga silma ei paistnud.

78. minutil lõi vastane oma teise värava ning mänguseis oli taas viigis.

Läänemaa JK võiduvärava lõi 84. minutil Kristo Linder, kes sel hooajal kolmandast liigast esinduse ridadesse tuli.

Laupäevane mängutulemus kummagi võistkonna tabelikohta ei muutnud, kuid võrdsustas teenitud punktisumma, mis enne järgmist vooru mõlemal viisteist.

Sel nädalal ootab läänlasi ees kaks võõrsilmängu – neljapäeval Raplas ja pühapäeval Tabasalus.