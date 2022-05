Reedel, 3. juunil kl 15 toimub Haapsalu linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Karina detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala suurus on 14080 m² ja paikneb Herjava külas Herjava tee ja Pleesi tee ristmikul.

Esitatud planeeringu eskiisiga on tehtud ettepanek jagada olemasolev maatulundusmaa katastriüksus viieks elamumaa, üheks tootmismaa ja üheks transpordimaa krundiks, planeeritud on kruntidele ehitusõigus, lahendatud kruntide juurdepääsud. Ridala valla üldplaneeringu alusel on maa kasutamise juhtfunktsioon väikeelamuala.

Eskiislahendusega saab tutvuda 19. maist kuni 1. juunini 2022 Haapsalu linnavalitsuse fuajees ja aadressil www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-detailplaneeringud.

Haapsalu linnavalitsus