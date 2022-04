Juhtkiri: karistust väärt

Eile teatas politsei, et seoses võimalike kogunemistega nii pronksiöö aastapäeval kui ka 9. mail keelatakse 26. aprillist 10. maini avalikud koosolekud, mis võivad õhutada vaenu ja kus kasutatakse agressori sümboolikat. Viimase all peetakse eelkõige silmas Georgi linti ja Z-tähte.

Esialgu puudutab kogunemiste keeld küll Tallinna, Harjumaad ja Ida-Virumaad, kus venekeelse elanikkonna osakaal ja ka selliste kogunemiste tõenäosus on suurem. Vajadusel laiendatakse seda ka Eesti teistele paikadele. Haapsaluski on vene keelt kõnelevad inimesed kogunenud 9. mail punasõdurite mälestusmärgi juurde, et sinna, Georgi lindid rinnas, nelke viia, kuid iga aastaga on kogunejaid vähem ja enamasti on piirdutud tagasihoidliku kokkusaamisega. Sel aastal on Haapsalu veteranide komitee, kes 9. mai tähistamist seni on korraldanud, öelnud, et tänavu midagi korraldada pole plaanis.

Eile oli riigikogus teisel lugemisel ka vaenulikke sümboleid keelustav seadus. Kuigi ka seadusesse pole plaanis ühtegi sümbolit nimeliselt sisse kirjutada, on sellegi puhul vaenusümbolitena mõeldud just Georgi linti ja Z-tähte. Samasugused agressiooniakti, genotsiidi, inimsusvastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolid on aga ka haakrist ning sirp ja vasar. Ka nende kasutamist pole Eestis ära keelatud, kui sellega ei kutsuta üles vihkamisele või diskrimineerimisele.

Keelamised võivad tunduda kodanikuvabaduste piiramisena, kuid praegu on käimas sõda. Sõjaajal on inimesed tundlikumad. Vähegi mõtlevad inimesed saavad sellest aru ega lähe lehvitama sümbolitega, mis ülistavad agressorit ja võivad põhjustada ohvritele lisakannatusi. Kui keegi sellises olukorras vaenusümbolid välja toob, on ilmselgelt tegemist provokatsiooniga ja nendega lehvitamise eesmärk ongi konflikti ja vägivalda õhutada. Selline käitumine on aga karistust väärt.