Vald kuulutab välja Lihula kooli arhitektuurikonkursi

Kuigi pole teada, kust võtta uue koolimaja ehitamiseks raha, pani Lääneranna vallavalitsus ehitamise ajaplaani paika ja kuulutab aprillis välja Lihula gümnaasiumi arhitektuurikonkursi.

„Kohe-kohe kuulutame ideekonkursi välja. Anname veel viimast lihvi,” ütles Lääneranna vallavanem Ene Täht Lääne Elule teisipäeval. Arhitektuurikonkursi tähtaeg on juuni lõpp. Uus koolimaja peaks valmis saama 2024. aasta jõuluks. Lihula gümnaasiumi uues majas on 2500 m² pinda praeguse 3500 m² asemel. Uude koolimajja mahub õppima 250–270 last. Tänavu õpib Lihula koolis 246 last, 10.–12. klassis on 48 last. „Ehitame väikese varuga,” ütles Täht.

