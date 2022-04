Haapsalu solaarium sulges ootamatult uksed

Haapsalu kaubamajas asuva solaarium D Päike teavitas oma kliente solaariumi lõplikust sulgemisest vaid paar tundi enne kui asutus uksed kinni pani.

Eelmisel neljapäeval, 14. aprillil said viimased solaariumi kliendid e-kirja, et Haapsalu D Päike sulgeb järgmisel päeval, 15.aprill uksed. E-kirjas vabandati, et uudis tuleb ootamatult, kuid konkreetset sulgemise põhjust ei mainitud.

Ettevõtte esindaja, kes oma nime lehes näha ei soovinud, ütles kolmapäeval Lääne Elule, et info solaariumi sulgemisest läks liikvele juba nädal varem. „Viimase e-kirja saatsime ka neile, kes kõiki meie uudiskirju ei soovi. Ehk sai mõni klientidest teavituse nii hilja serveri rikke tõttu,“ ütles esindaja.

