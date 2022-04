Kirikuõpetaja Leevi Reinaru läheb sinna, kuhu Jumal juhatab

Neljapäeval sai 65aastaseks EELK Lääne-Nigula koguduse õpetaja Leevi Reinaru. Tänavu 31. juulil täitub 40 aastat sellest, kui ta Lääne-Nigula kogudust teenima asus.

„Ära tee minust pikka lugu, ma ei ole nii tähtis tegelane. Aitab ühest pisikesest loost ja pisikest pildist küll,“ ütles ta jutuajamise sissejuhatuseks. See on üsna iseloomulik, sest õpetaja Reinaru on tagasihoidlik mees.

Leevi Reinaru on kogu oma tööelu, alates 20. eluaastast, pidanud kirikuõpetaja ametit. Ja see on ka igati loogiline, sest 1957. aastal sündis ta Rõuges vaimuliku perre.

